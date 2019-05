UFRN divulga primeiros colocados por área

A Universidade Federal do Rio Grande acaba de divulgar os nomes dos primeiros colocados por área no vestibular 2009. As notas e os argumentos ainda não foram divulgados.A divulgação dos nomes de todos os aprovados está sendo feita pela TVU e FMU. Em instantes o

divulga a lista completa de aprovados.Confira os primeiros colocados de cada área:

Biomédica

Medicina - Gilberto Rodrigues Vieira Júnior

Humanística I

Administração – Artur Chaves da Nóbrega Gomes

Humanística II

Direito – Gabrielle Carvalho Ribeiro

Tecnológica I

Arquitetura e Urbanismo – Ismara do Carmo Medeiros

Tecnológica II

Engenharia Elétrica – Dionísio-Dionizius Rocha do Gomes