Policiais da Deprov descobrem desmanche de carros em Dix-Sept Rosado Equipe da Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas teve apoio de policiais civis da Dehom para deter três pessoas e encontrou dois carros com queixa de furto.

Um desmanche de veículos foi descoberto no final da manhã desta quarta-feira (31) por uma equipe da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) na Avenida Capitão Mor Gouveia, em Dix Sept Rosado, na zona Oeste de Natal. No local, foram encontrados dois veículos com queixa de furto e três pessoas foram detidas.



O delegado adjunto da Deprov, Marcus Vinicius, informou que o trabalho, que teve o apoio de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom), aconteceu às 11h. “Esse local funcionava como um depósito com o nome ‘Pit Stop’, mas dentro encontramos um Palio e uma caminhonete Pajero, que foram furtadas este mês”, informou.



Os veículos foram apreendidos e levados ao pátio da Deprov. Já os três homens detidos sendo dois deles estavam “desmanchando” um veiculo prestaram depoimento durante toda a tarde ao delegado no prédio da Especializada. “O outro homem detido disse que tinha emprestado um carro para o dono do depósito, identificado até o momento como ‘Júlio’ e que não estava no local na hora que chegamos ao local”, explicou.



De acordo com o adjunto da Deprov, uma equipe daquela Especializada investigava outro caso quando se deparou com o desmanche em Dix-Sept Rosado. O delegado informou ao Nominuto.com que o dono do depósito “desconfiou de alguma coisa” e não foi até o local.



Além de ouvir os depoimentos das pessoas detidas, Marcus Vinicius devolveu os veículos encontrados a seus proprietários, que foram à Deprov nesta quarta-feira.