PF prende africana com cocaína amarrada ao corpo no Aeroporto Internacional Augusto Severo

Cedidas/PF Africana escondia droga em uma sunga para tentar o embarque

Droga seria levada para a Europa.

A apreensão da droga aconteceu quando Policiais Federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes procediam uma fiscalização de rotina e estranharam o comportamento de uma passageira que ao passar pela imigração informou ter como destino final a cidade de Paris, na França.Mesmo com a documentação regular e após ter sido verificada a sua bagagem e nada encontrado, a estrangeira continuava visivelmente nervosa, ocasião em foi convidada a se deslocar até a sala da Polícia Federal onde, ao ser revistada, sob suas roupas, junto ao corpo e costurado ao forro de uma sunga masculina, foram encontrados dois pacotes plásticos recheados de cocaína.Levada para a sede da Superintendência da Polícia Federal, durante o seu interrogatório, a acusada declarou que foi contratada por um desconhecido em Benin, na África, para se deslocar até São Paulo, onde recebeu a droga já acondicionada naquela peça de roupa e pretendia levá-la para Paris, com a promessa de receber pelo transporte cerca de cinco mil euros.Em 2008, a Polícia Federal apreendeu, somente no Aeroporto Internacional Augusto Severo, 93,2 kg de cocaína pura, o que representa um recorde em toda a história daquele terminal aeroportuário. Ali, um total de 17 pessoas foram presas em flagrante acusadas de tráfico internacional de drogas, sendo 4 brasileiros, 3 espanhóis, 3 africanos, 2 alemães, 2 portugueses, 1 austríaco, 1 holandês e 1 romeno.Fonte: Superintendência de Polícia Federal/RN