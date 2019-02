Novo roteiro para o turismo de Natal

Vlademir Alexandre Empresários e entidades se uniram para preparar um plano de turismo para Natal.

O objetivo, ao preparar o documento, foi apresentar ao novo secretário municipal de turismo o que foi realizado nos quatro últimos anos, os projetos em andamento e as sugestões para o desenvolvimento da atividade para os próximos anos.Segundo o documento, a atividade turística vem se apresentando nas últimas décadas como um dos mais importantes vetores de desenvolvimento de uma localidade. O turismo não somente gera benefícios econômicos, como também contribui para o desenvolvimento social e ambiental do lugar. O conceito de turismo sustentável alia o desenvolvimento econômico à necessidade de preservação de recursos naturais e de respeito às comunidades."Em Natal, é nítida a importância que o turismo assume para o desenvolvimento econômico da cidade, constituindo-se no segmento que mais emprega, distribuindo a renda e receitas, principalmente por meio de pequenas e médias empresas. A receita estimada gerada pelo turismo em Natal nesses quatro anos foi de US$ 470 milhões", de acordo com dados da Sectur.Entre os pontos apresentados, constam informações sobre a atual oferta de hospedagem na cidade, incluindo hotéis, pousadas, albergues e outros estabelecimentos voltados para o turismo, totalizando 134 unidades, de acordo com a localidade: Ponta Negra (92), Via Costeira (11), praias do Meio, Artistas e Areia Preta (8), outros bairros (23).Esses estabelecimentos possuem 23.276 leitos, distribuídos da seguinte forma: Ponta Negra (10.223), Via Costeira (7.071), Praia do Meio (2.121) e outros bairros (3.861). Os estabelecimentos oferecem 4.447 empregos.Mas, o principal aspecto do anteprojeto são as sugestões apontadas para a nova equipe que assumirá a Secretaria Municipal de Turismo em janeiro de 2009. As diretrizes são:A gestão pública deve ter como foco principal o turismo e fazer com que todas as ações administrativas estejam voltadas para a consolidação do processo de turismo sustentável. Todas as secretarias devem atuar em sinergia com a Secretaria de Turismo.É necessário que se mobilize e conscientize a população a participar do processo turístico, o que poderá ser feito por meio de "Oficinas de Sensibilização" nas quatro regiões administrativas com a participação dos conselhos comunitários e associações de moradores, visando a implantação dos "Núcleos de Turismo Comunitário" formados por representantes das secretarias municipais e da sociedade civil organizada.Um dos assuntos que mais preocupa o morador de Natal hoje é a falta de segurança. É importante que ele sinta a presença da polícia por onde andar. O policiamento deve ser ostensivo e preventivo. Por isso, o documento defende que seja criada uma guarnição especializada em turismo e que esteja presente em todos os pontos turísticos e nas vias por onde o turista passa.Essa guarnição poderia ser da Guarda Municipal, em parceria com as Policias Militar e Civil, e com a coordenação da Secretaria de Turismo do Município. Os pontos de apoio para essa guarnição seriam nos CAT - Centros de Atendimento ao Turista, que abrigariam, também, um posto de Informações Turísticas e uma unidade do SAMU.Os mercados públicos costumam representar o atalho mais curto para a descoberta dos humores de um povo. São o retrato rápido, direto de uma cidade, além de funcionar como experiência sensorial e sensual. Visita-los é um festim de sabores, cheiros e tradições. Poucos locais refletem tão bem a verdadeira alma de uma cidade quanto seus mercados públicos.Neles, a história e a cultura popular estão retratadas na gastronomia, no artesanato, nas figuras populares e nos objetos e artigos comercializados. Os mercados da Ribeira, de Petrópolis e da avenida Seis, bem como a Feira do Alecrim poderiam ser preparados para receber os turistas e contribuir para o aumento da estadia dos mesmos em nossa cidade.A nova administração poderá estimular a realização de eventos na cidade, que envolvam a população e os turistas, tais como: Minimaratona de Natal, Natal Restaurante Week, Natal em Natal, Carnaval em Natal, Corrida de Aventura, Festa de Interior permanente com os atrativos dos municípios do estado no Parque Aristófanes Fernandes, com vaquejadas, comidas típicas e shows folclóricos.É ideal a preparação do Parque das Dunas e do Parque da Cidade para receberem turistas, proporcionando a utilização de trilhas ecológicas e o contato com a fauna e flora dos trechos de mata atlântica existentes em ambos os parques.Infra-estrutura e implantação das seguintes obras: Marina do Natal, terminal turístico do Porto de Natal, heliporto, banheiros públicos nas Praias, Centro de Atendimento ao Turista, ônibus panorâmico, aeroporto de São Gonçalo - com a ZPE -, duplicação das rodovias, transformação do antigo Grande Hotel em albergue que poderia ser administrado pela ABIH/RN, com o lucro destinado à divulgação do destino.Criação de um espaço na Rampa para ser utilizado pela Amanáutica, oferecendo mergulho e passeios pelo Rio Potengi.Devem andar juntos. A vocação de Natal é turística e assim sendo a Cultura deve estar preservada e presente à população e ao turista. Todas as ações culturais devem fazer parte do Calendário Turístico Oficial da cidade.Reforma das instalações antigas e ampliação da área de exposição no terreno do exército atrás do Pavilhão das Dunas.Colocar em prática a Lei Municipal existente concedendo isenções fiscais para serviços realizados com eventos. É necessário o apoio do segmento turístico ao Convention Bureau de Natal na captação de eventos nacionais e internacionais.Implantar sinalização turística, bilíngüe, principalmente nos corredores turísticos.Tornar permanente o trabalho de conscientização e sensibilização dos profissionais do turismo, por meio de seminários e campanha do disque denúncia 100, além de distribuição de cartilhas e ações em conjunto com entidades religiosas e filantrópicas de apoio aos jovens.