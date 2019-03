Safra de cana-de-açúcar cresce 13,9% em 2008

Petrobras Plantação de cana-de-açúcar:

A fabricação de etanol utilizará 325,3 milhões de toneladas de cana, resultando na produção de 26,6 bilhões de litros, sendo 10,1 bilhões de litros do álcool anidro, que é adicionado à gasolina e 16,5 bilhões de álcool hidratado, o álcool combustível vendido nos postos de gasolina.Ao apresentar esses números, o presidente da Conab, Wagner Rossi, destacou que a alta que está se registrando no valor do dólar tende a favorecer o setor exportador de açúcar e de álcool. Além disso, nos primeiros meses do ano os preços dos derivados da cana-de-açúcar tendem a aumentar, em razão da entressafra, estabilizando-se a partir do segundo bimestre.

* Fonte: Agência Brasil