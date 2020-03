Badminton potiguar inicia atividades em 2009 cheio de confiança Natal vai sediar este ano, entre outros eventos, uma etapa do Campeoanto Nacional e um Torneio Regional

Depois de um ano de 2008 considerado fora-de-série. os praticantes do badminton no Rio Grande do Norte estão confiantes em mais êxitos este ano. O calendário detalhado para a temporada 2009 da Fedeação Norte-Rio-Grandense de Badminton (FNBd) deve ser divulgado em breve - mas, dado o crescimento da modalidade, a FNBd antecipou boa parte dos eventos.



Para começar, Natal vai sediar uma etapa do Campeonato Nacional Individual - Categorias Principal e Junior, no período de 11 a 14 de junho. Também está previsto um curso de arbitragem (de 12 a 15 de março) e um curso técnico.



De quebra, os potiguares vão participar do Torneio Regional - Categorias Principal, Junior e Senior, indo às duas primeiras etapas (em Pernambuco e no Piauí, respectivamente) e sediando a terceira etapa (que será em Natal, nos dias 14 e 15 de novembro).



Quanto ao Estadual da modalidade, os planos são de realizar três etapas - uma em Mossoró e outra em Currais Novos, sendo a etapa final em Natal.



É pouco: o pessoal do Badminton pretende se fazer presente em uma série de eventos, como a Copa José Maria Figueiredom, os Jogos Sesinho, o Campeonato das Escolas Estaduais e Municipais (CEEMs), os Jogos Escolares Municipais (JEMs), os Jogos dos Comerciários, dos Industriários, da Petrobras, e dos Alunos do Projeto Centro de Desenvolvimento do Badminton.



Naturalmente, os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte - JERNs - não foram esquecidos: depois dos resultados obtidos na estreia "para valer" ano passado, os praticantes queram expandir a modalidade este ano.



Melhores de 2008



O primeiro evento de 2009 foi uma solenidade de "Melhores do Ano de 2008", realizada na retomada das atividades, no último dia 7 de fevereiro.



Eis os agraciados como destaques:



Clube Campeão - Facex Esportes

Clube Vice Campeão - Alecrim

Técnico Revelação - Alison Batista (ED/HC)

Entidade do Esporte Amador - Ana Dalva (Seec-Codesp)

Entidade do Esporte Classista - Thiago (Sesc)

Coordenador dos JERNs - Robival Ribeiro

Comitê Esportivo de Combate a Fome - Jamilson Martins

Imprensa - Carlos Júnior (Band Natal)

Atleta masculino Campeão 2008 - Frank Duesberg

Atleta feminina Campeã 2008 - Gislane Takahashi

Atleta masculino representante no Nacional - Adelson Ferreira

Atleta feminina representante no Nacional - Évelly de Araújo

Melhor árbitro - Monick Melo

Centro de Desenvolvimento - Alicson Maia (E E Walfredo Gurgel)

Centro de Desenvolvimento Universitário - Alex Carrel (UFRN)