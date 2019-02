Educação: RN receberá mais R$ 80 milhões em 2009

A educação no Rio Grande do Norte terá mais R$ 80 milhões para os projetos do Programa Brasil Profissionalizado. A informação da liberação dos recursos do Ministério da Educação foi comunicada pelo secretário Estadual de Educação, Ruy Pereira. O convênio para a liberação do dinheiro deve ser assinado na próxima quinta-feira (18), em Brasília."Implantaremos a partir de Fevereiro de 2009 seis laboratórios (de química, física, biologia, informática, matemática e espanhol) em cada uma das 82 escolas que foram apresentadas ao MEC. Mas, o nosso objetivo é alcançar 309 escolas", informa o secretário.Ruy Pereira está otimista em relação à educação estadual para 2009. Ele afirma que o Governo o Estado pretende honrar o compromisso de pagar o piso salarial aos professores e assegurar melhores condições de trabalho.Outra novidade anunciada pelo secretário é a informatização do sistema de matrículas. A Secretaria firmou um convênio com o governo do Paraná e adquiriu um software de gerenciamento acadêmico que permite agilidade através do sistema eletrônico e possibilita a renovação automática da matrícula.Ainda no mês de dezembro haverá treinamento com diretores, vice-diretores e funcionários da secretaria para que possam dar início as matrículas no próximo mês de janeiro.

Fonte: Assecom