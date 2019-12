Santos se recupera e vence o São Caetano de 2 a 0

Jogando em casa, o Santos venceu o São Caetano por 2 a 0. Com a vitória, o Santos empatou com o São Paulo, ambos com 10 pontos ganhos. O São Caetano segue em sexto, com nove pontos.

A primeira chance do Santos na partida veio aos 27 minutos, numa tabela entre Lucio Flavio e Léo, que a zaga do Azulão tirou. Kléber Pereira pegou a sobra, mas mandou por cima do gol.

Na etapa final, o Santos voltou com Robson no lugar de Lúcio Flávio. O jovem jogador santistaacabaria mudandoa história da partida.

Primeiro, ele recebeu passe de Roni e bateu cruzado para abrir o placar, aos 20 minutos.Pouco depois, aos 28 minutos, o meia recebeu outro bom passe, desta vez de Madson, e marcou o segundo gol do Santos.

Com a vantagem, o Santos ficou tocando a bola até o fim da partida para garantir mais três pontos