Copa SP de Juniores promete muita emoção Copinha de 2009 deve ser uma das melhores edições dos últimos anos

No próximo dia 3 de janeiro começa uma das competições mais charmosas e tradicionais do Brasil. A Copa São Paulo de Juniores, realizada desde 1969, pela Federação de Futebol Paulista em São Paulo atrai equipes de todo o Brasil desde 1971.



A Copinha, como também é chamada à competição, acontecerá no início de janeiro para que a final seja realizada no Estádio do Pacaembu, no aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro. A competição de 2009 será disputada em seis fases: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta (semifinal) e sexta (final), com participação de 88 clubes que serão divididas em 22 grupos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K , L, M, N, O, P, Q, R, S ,T, U e V.



Na primeira fase, os times jogarão entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para a segunda fase a associação que obtiver o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos e as dez melhores colocadas por índice técnico, independentemente do grupo a que pertençam.



Muitos clubes entram como favoritos a conquista do título deste ano, mas Corinthians, São Paulo, Grêmio, Fluminense e Figueirense levam uma pequena vantagem no início da competição, por serem consideradas equipes mais fortes.



O clube que mais vezes conquistou a Copinha foi o Corinthians, com seis títulos. A equipe paulista é seguida por Fluminense com cinco, Internacional com quatro e São Paulo com três conquistas.



Arte/Site Fed.Futebol Paulista