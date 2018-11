Força Nacional vai ajudar a socorrer vítimas de temporais em Santa Catarina Há cerca de dois meses chove no estado. Os temporais já provocaram a morte de 84 pessoas e mais de 54 mil estão desabrigadas ou desalojadas.

Brasília - A Força Nacional de Segurança Pública vai enviar hoje (26) a Santa Catarina 45 homens e 12 cães farejadores para ajudar no socorro às vítimas das chuvas no estado. A medida atende a um pedido feito pelo governador de Santa Catarina, Luiz Henrique, ao ministro da Justiça, Tarso Genro.



Inicialmente, a tropa ficará 20 dias no estado. Os locais onde a Força Nacional vai atuar serão definidos pelo governo estadual. De acordo com informações do Ministério da Justiça, os homens enviados a Santa Catarina são bombeiros militares especialistas em operações de salvamento.



Há cerca de dois meses chove no estado. Os temporais já provocaram a morte de 84 pessoas e mais de 54 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Oito municípios estão isolados e seis decretaram estado de calamidade pública.