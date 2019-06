Emergência: Governos estadual e municipal anunciam convocação de 95 anestesiologistas

Artur Dantas Micarla e Wilma também cogitam pedir ajuda aos anestesiologistas das forças armadas.

Outra possibilidade que está sendo estudada é pedir ajuda aos anestesiologistas das forças armadas do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos, como forma de aumentar o efetivo sem precisar de contratação.O procurador-geral do Estado vetou a renovação do contrato com a Cooperativa dos Anestesiologistas do RN (Coopanest) por ter sido verificada prática de cartel. “Não temos nada contra os anestesiologistas, apenas não aceitaremos mais o modo de trabalho das cooperativas, seja ele qual for”, disse José Augusto Peres, que propôs a contratação imediata de anestesiologistas pelo prazo de um ano com possibilidade de renovação por mais um.A idéia é remanejar os profissionais dessa especialidade de hospitais com pouca demanda para hospitais com maior dependência. É o caso da Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer, que soma mais de 900 pacientes na fila de cirurgias oncológicas.Além da Liga, o Itorn e o Hospital do Coração receberão reforço no quadro de funcionários. Somados aos profissionais do Estado, mais 12 anestesiologistas municipais serão convocados.Augusto Peres lembrou que caso haja a negativa de trabalho por parte dos convocados, as sanções serão impostas. “Estamos em estado de calamidade e a situação é emergencial. Estamos convocando funcionários que estão de férias também, mas apenas pela gravidade da situação. Caso algum deles se negue a atender os pacientes, serão responsabilizados pelos atos”, alertou.