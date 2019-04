TRE funciona em regime de plantão durante recesso Judiciário

Arquivo TRE funciona em regime de plantão até 6 de janeiro.

Em dezembro, os dias são 26, 29, 30 e 31. Em janeiro, nos dias 02 e 05. Haverá sempre um juiz titular da Corte Eleitoral, a cada dia, em regime de sobreaviso para apreciar eventuais processos e demandas urgentes que cheguem à Sede do TRE/RN.Nas zonas eleitorais, os juízes publicam em local apropriado, a escala de plantão dos servidores que deverão trabalhar em sistema de revezamento, contendo o horário de funcionamento dos respectivos cartórios durante o recesso natalino. As medidas são estabelecidas pela Portaria 510/2008 do Gabinete da Presidência da Corte Eleitoral.# Informações da Assessoria de Imprensa