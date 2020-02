STTU irá retirar pardais que funcionam como armadilhas

Vlademir Alexandre Secretaria avalia localização dos equipamentos de fiscalização.

Pelo menos três equipamentos já teriam sido identificados nessa situação e o objetivo da STTU é o de retirá-los de operação o quanto antes. “Iremos anunciar quais na próxima semana”, confirmou o secretário. Um dos casos, citou, é o de um controlador de velocidade próximo a um semáforo. “O motorista vê o sinal verde e acelera para passar, mas não sabe que ali tem um pardal e termina sendo multado”, exemplifica.Apesar da retirada desses equipamentos, o objetivo da STTU é ampliar o monitoramento do trânsito em Natal, seja através de câmeras que irão ajudar no controle do tráfego e dos semáforos, ou mesmo de pardais a serem instalados em áreas mais adequadas e onde possam ser mais eficientes na melhoria do tráfego da cidade.