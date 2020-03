Deputado do DEM disse que já esperava críticas de Wilma à AL

Júlio Pinheiro Getúlio Rego: mais críticas à postura de Wilma.

Avaliando as palavras da governadora como de “profunda infelicidade e desrespeito á soberania da Assembléia Legislativa”, Getúlio Rego disse que, em vários anos de mandatos, nunca testemunhou uma situação parecida como a de segunda-feira (16) – o deputado acompanhou a sessão pela TV.Ao contrário do que disse a governadora durante a missa em Ação de Graças ao próprio aniversário, quando pediu “paciência para os atos de desrespeito e truculência”, Getúlio Rego disse que a atitude da governadora, sim, foi de truculência.“A atitude da governadora contradiz com o discurso socialista avançado dela”, afirmou, relembrando, inclusive, as eleições de 2008, quando não apoiou os aliados Micarla de Sousa (PV) e Rogério Marinho (PSB) para se unir ao PMDB e PT em torno de Fátima Bezerra (PT).Sobre a atitude de Robinson, Getúlio disse que o presidente esteve de parabéns quando pediu respeito ao legislativo, demonstrando que a AL tinha a sua independência.