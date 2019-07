Shaolim reúne a mundiça hoje no TAM

O show trata, segundo o ator, de futebol, política e mulher. “Coloco fatos marcantes do último ano como a sapatada de George W. Bush, o ‘se fu...’ que o nosso presidente Lula disse, o episódio do Ronaldo com os travestis e outros”, antecipa. Outra figura que fará parte da “mundiça” será Garibaldi Alves.“No mundo todo a gente vê mundiça. Tanto na casa do rico, como na casa do pobre; na política; no futebol; de todos os credos e cores”, explica o título do show.“Em tudo que a gente viu nesse ano, não vai mudar quase nada. Depois do Réveillon, tanto na questão global como dentro de casa a mundiça – na sociedade em geral – é a mesma”, completa. O público deve aguardar “a indisciplina e o improviso de Shaolim”, como o próprio avisa em terceira pessoa.Nascido como Francisco Veloso, Shaolim é cartunista e radialista, além de humorista há 14 anos. Atualmente tem contrato com a Rede Record, onde participa do "Show do Tom" e também de outros projetos como em quadro fixo no Domingo Espetacular.Nos últimos quatro anos, o humorista estreia seus shows na capital potiguar. Além de ser a única cidade em que Shaolim faz duas temporadas em um mesmo ano, ele se felicita com a resposta do público.“As pessoas sempre prestigiam muito meu show em Natal. No final do mês farei show em muitas outras cidades do Estado”, conta.