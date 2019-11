Líderes definem regras sobre eleição na Câmara Eles acertaram que a sessão de votação terá inicio às 10h, com um quórum mínimo de 51 deputados.

Brasília - Os líderes partidários definiram há pouco, com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), as regras para a eleição desta segunda-feira (2) dos novos dirigentes da Casa. Eles acertaram que a sessão de votação terá inicio às 10h, com um quórum mínimo de 51 deputados. Simultaneamente, o Senado também se reúne para eleger sua nova Mesa Diretora.



Abertos os trabalhos na Câmara, poderão ser apresentadas questões de ordem e, em seguida, falarão quatro líderes, representando os blocos partidários, o PP e o PSOL. Pelo chamado blocão, composto por 14 partidos, vai falar o líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), pelo tempo de 10 minutos. Também terá direito a falar, por cinco minutos cada, o líder do PP, que tem como candidato à presidência da Câmara o deputado Ciro Nogueira (PP-PI), o do PSOL (sem candidato) e o do chamado bloquinho que apóia a candidatura do deputado Aldo Rebelo (PcdoB-SP).



Depois dos líderes, Arlindo Chinaglia fará um balanço dos dois anos que esteve à frente da Casa. O tempo do pronunciamento do petista não foi definido. Em seguida, logo que o quórum chegar a 257 deputados, terá inicio a ordem do dia para a eleição dos novos dirigentes da Casa para o biênio 2009/2010. Iniciada a ordem do dia, cada um dos quatro candidatos à presidência – Michel Temer (PMDB-SP), Ciro Nogueira (PP-PI), Aldo Rebelo (PcdoB-SP) e Osmar Serraglio (PMDB-PR) – terá direito a falar 15 minutos. A ordem das manifestações será decidida amanhã em sorteio.



Assim que encerrar os pronunciamentos, começará o processo de votação para a escolha dos dirigentes da Casa. Antes, a votação na Câmara estava prevista para começar às 12h, mas os líderes decidiram alterar o horário, o que irritou Rebelo. Ao saber da mudança, ele protestou:. "Se os líderes haviam decido que a votação seria às 12 horas e resolveram antecipar, só pode ser por receio de perder, ou porque preferem realizar a votação com quórum baixo".



Para Rebelo, ao fazer essa "manobra" de antecipar o horário de votação, as lideranças que apóiam Temer mostram que têm medo de perder a eleição. Como o horário de início da sessão estava prevista para as 12h, reclamou o comunista, muitos deputados marcaram seus vôos para amanhã de manhã. Segundo ele, a maioria dos deputados ainda está em seus estados e o novo horário poderá fazer com que muitos não votem.



Mesmo já estando já definido o horário da sessão e as regras para o processo eleitoral, alguns partidos ainda vão definir na noite de hoje os nomes dos seus candidatos para a disputa em Plenário. Entre esses partidos, estão o DEM, que pela regra da proporcionalidade tem direito à segunda vice-presidência da Casa, que acumula o cargo de corregedor, e o PR, que tem direito a indicar um representante para disputar a segunda Secretaria.



Fonte: Agência Brasil