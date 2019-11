STF deve confirmar status de refugiado político ao italiano Battisti, diz especialista O STF concedeu, na última quinta-feira (29) cinco dias para que o governo italiano se manifeste sobre o processo de extradição de Battisti.

Brasília - O Supremo Tribunal Federal (STF) deve acompanhar a decisão do Ministério da Justiça de conceder refúgio político ao ex-ativista de esquerda e escritor italiano Cesare Battisti. A opinião é da professora de relações internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, Denilde Oliveira Holzhacker.



“Há uma norma interna de que o Judiciário brasileiro acata as decisões tomadas pelo Ministério da Justiça sobre asilo. Espera-se que o STF tome uma decisão favorável ao Battisti”, disse neste sábado (31) em entrevista à Rádio Nacional.



Caso isso ocorra, a professora disse que as relações entre o Brasil e a Itália podem ficar mais complicadas, embora isso não tenha grandes conseqüências. “Vai gerar um certo mau-estar e até ampliar a crise diplomática, mas não acredito que vá abalar profundamente”, disse. “O governo brasileiro tem tentato, diplomaticamente, amenizar o problema com a Itália.”



O STF concedeu, na última quinta-feira (29) cinco dias para que o governo italiano se manifeste sobre o processo de extradição de Battisti. Ele está preso numa penitenciária em Brasília. Um pedido de libertação foi feito no dia 14, depois que ele recebeu do governo brasileiro a condição de refugiado político.



*Fonte: Agência Brasil