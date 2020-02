Lula antecipa visita a Natal Lula chegará às 11h40 e permanecerá menos de duas horas em solo potiguar.

A chegada do presidente Lula em Natal nesta sexta-feira (13), marcada anteriormente para 14h30, foi antecipada para 11h40 e deverá durar menos de duas horas.



Após desembarcar do Aerolula no aeroporto Augusto Severo, Lula seguirá para Ceará-Mirim, onde conhecerá o Polo de Tilapicultura do Mato Grande, localizado no assentamento de Reforma Agrária Canudos.



Após a visita, o presidente lançará uma nova linha de microcrédito de famílias assentadas, quando deverá fazer um discurso.



Diferente do que foi dito anteriormente, o presidente não visitará as obras de duplicação da BR-101. O primeiro trecho concluído liga Parnamirim a São José de Mipibu e será inaugurado dia 20 de fevereiro.