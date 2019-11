Tempo real - Baraúnas x ABC O Baraúnas tenta deter que o alvinegro embale no Campeonato Estadual.

FIM DE SEGUNDO TEMPO



47 minutos - Falta marcada em cima do goleiro Isaías. Ele cobra em direção ao campo de ataque. O árbitro encerra a partida em Mossoró. Fim de jogo, 2 a 1 para o Baraúnas.



46 minutos - Depois da cobrança de lateral por Erandir, Moré recebe a bola, passa para Rodriguinho que bate em cima da zaga tricolor.



Outros resultados

Macau 2 x 2 Coríntians



42 minutos - De fora da grande área, o tricolocar arranca um escanteio depois da bola desviar na zaga alvinegra.



40 minutos - Falta marcada em cima de Erandir. Falta cobrada e o ABC se manda para o ataque. Paulinho Macaíba parte para cima do zagueiro, mas a posse de bola fica com o tricolor.



35 minutos - Pela ponta esquerda, Tales toca, mas a bola sai pela linha lateral. Depois da cobrança, Paulinho Macaíba, de cabeça, chega perto de empatar o jogo em Mossoró.



34 minutos - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BARAÚNAS. JOSICLEI RECEBEU A BOLA E BATEU NA SAÍDA DO GOLEIRO RANIERE.



Outros resultados

Santa Cruz 1 x 0 Potiguar

Macau 2 x 0 Coríntians

ASSU 1 x 0 Real Independente

América 4 x 0 Alecrim



26 minutos - GGGGGGOOOOOOOOOLLLLLLLL DO ABC!! EM JOGADA DE FORA DA ÁREA, RODRIGUINHO DEIXA A BOLA COM JOÃO PAULO QUE ACERTA UM BOM CHUTE. TUDO IGUAL EM MOSSORÓ.



25 minutos - Baraúnas fica com 10 depois da expulsão de Robertinho. Ele havia entrado há um minuto no lugar de Pantera, autor do gol tricolor.



19 minutos - Índio desce pela direita e chuta em forte em direção ao gol e Raniere. A bola forte sai pela linha de fundo.



18 minutos - Baraúnas tenta esticar o placar pela direita. O tricolor é só pressão para cima do ABC.



17 minutos - No Baraúnas, Rodrigo, camisa 13, entra para a partida.



15 minutos - O ABC vai pra cima do tricolor, procurando jogadas com Rodriguinho e Moré. Rodriguinho, de perna canhota, limpou o lance e bateu forte em direção ao gol de Isaías. Apenas tiro de meta.



14 minutos - João Paulo entra no ABC. O alvinegro continua com atrás no placar. 1 a 0 para o Baraúnas.



7 minutos - Pela esquerda, o Baraúnas procura jogada, mas o capitão alvinegro Ben-Hur tira a bola da área.



Outros resultados

Macau 2 x 1 Coríntians

Santa Cruz 0 x 0 Potiguar

América 2 x 0 Alecrim



5 minutos - Pelo lado do ABC, Gaúcho deixa o campo para a entrada de Rodriguinho. O jogo continua equilobrado em Mossoró.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



Outros resultados

Fim de primeiro tempo entre América 2 x 0 Alecrim



44 minutos - Pantera, autor do gol do Baru, tenta outra joga no ataque, mas a bola sai prensada.



Outros resultados

Fim de primeiro tempo entre Santa Cruz 0 x 0 Potiguar



42 minutos - Jogo parado! Depois da joga pelo meio, Marcos Paraná recebe a bola em situação rregular.



37 minutos - Depois da falta marcada para o ABC, Ben-Hur parte para a cobrança buscando Moré dentro da área. A bola sai pela lateral.



35 minutos - Marcos Paraná cobrou falta e toca com Gabriel que solta um forte chute pela direita. A bola passou forte pela esquerda de Isaías, na batida cruzada.



Outros resultados

Santa Cruz 0 x 0 Potiguar

Macau 2 x 0 Coríntians

América 1 x 0 Alecrim



30 minutos - Nova cobrança de falta, mas dessa vez para o Baraúnas. Bruno Rangel foi ao chão e cobrou a falta nas mãos de Raniere.



29 minutos - Depois de boa jogada, Moré sofre falta. Gaúcho parte para a cobrança na bola e Isaías evita o gol do ABC.



28 minutos - Pela esqueda, o Baraúnas desce com Diego que passa para Josiclei. Cauê, atento, bloqueia a jogada, desarmando a tentativa de gol do Baráunas.



26 minutos - UHHHHHH!! Paulinho Macaíba chega perto do empate depois de boa jogada. Isaías consegue boa defesa e fica com a bola.



20 minutos - Pela esquerda, Tales toca com Moré, que tabela novamento com o companheiro. Na seguida, Moré recebe pelo alto e cabeceia. Moisés sobe mais alto e afasta o perigo.



18 minutos - O Baraúnas continua pra cima do ABC e Pantera, novamente, chega com perigo ao gol alvinegro. Depois de receber a bola, o jogador tentou surpreender Raniere, com com uma virada, mas a bola sai pela última linha.



10 minutos - GGGGGOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO BARAÚNAS!! MAURÍCIO PANTERA DESCEU PELA ESQUERDA E BATEU CRUZADO NO CANTO DE RANIERE. AGORA, 1 A 0 NO PLACAR.



Outros resultados:

Santa Cruz 0 x 0 Potiguar

Macau 1 x 0 Coríntians



8 minutos - No levantamento na grande pequena área, a bola sai pela lateral. Na sequência, o bola sai pela última linha e é apenas tiro de meta para o Baraúnas.



6 minutos - Falta marca em cima de Paulinho Macaíba. Marcos Paraná manda com Moré e toca de calcanhar. Nova falta marca em cima de Marcos Paraná ao lado da grande área.



5 minutos - UHHHHH!! Por pouco o carioca Fábio Rangel não abre o placar depois de um boberia da zaga alvinegra. Jogo segue 0 a 0.



O ABC tenta a primeira vitória fora de casa, enquanto o Baráunas corre embusca do primeiro êxito como mandante.