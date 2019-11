Sarney é eleito novo presidente do Congresso Nacional

Apesar do pouco tempo em que esteve em campanha, e de alguns partidos terem chegado ao dia da eleição divididos, a vitória do ex-presidente da República era dada como certa."Reafiremos cada vez mais a nossa independência", prometeu, referindo-se à inteferência no Congresso dos poderes Executivo e Judiciário.Ele também elogiou o ex-presidente e colega de partido Garibaldi Alves. "Ele assumiu num momento extremamente difícil, e conseguiiu restabelecer o diálogo da Casa. Foi um tempo tão curto, mas tão rico de realizações e atitudes."Sarney decidiu entrar na disputa semana passada, após negar repetidas vezes que tivesse interesse em se tornar presidente mais uma vez. Sua atitude fez o ex-presidente Garibaldi Alves (PMDB) iniciar uma campanha de reeleição, para depois retirar a candidatura.Com a eleição, ele se torna presidente do Senado pela terceira vez.