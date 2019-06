ABC reforçado com mais um zagueiro

A Diretoria alvinegra segue trabalhando para formar o plantel ABCdista para a temporada 2009. Na tarde desta segunda-feira (5), o presidente do Mais Querido, Judas Tadeu, anunciou a contratação de mais um atleta, o zagueiro Cauê, que vem do futebol catarinense, onde atuava no Clube Atlético Metropolitano, de Blumenau (SC).Cauê, 21 anos, é mais um jogador que chega a pedido do treinador Heriberto da Cunha, com quem trabalhou no Ceará/CE, em 2007. O zagueiro chegará a Natal na madrugada de quarta-feira (7), e de imediato, iniciará os trabalhos com o restante do grupo no turno da manhã. Na quarta-feira á tarde ele será apresentado à imprensa e a torcida no CT Alberi Ferreira de Matos.

Confira a ficha técnica do novo reforço do ABC:

Cauê Roberto Carvalho – CauêPosição: ZagueiroNascimento: 22/04/1987 (21 anos)Naturalidade: Porto Alegre (RS)Altura: 1m84 Peso: 83 kgClubes: Internacional/RS (2000-2007), Ceará/CE (2007), Politehnica Lasi FC/Romênia (2008) e Clube Atlético Metropolitano/SC (2008).