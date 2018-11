Vestibular 2009: resultado da 1ª fase sai em dez dias

A Comissão Permanente do Vestibular (Comperve) encerrou nessa terça-feira (25) o processo seletivo 2009 com as provas discursivas de cada área. De acordo com a presidente da Comperve Betânia Leite foi à consolidação do novo sistema de avaliações.Além de encurtar os dias de avaliação, a Comperve tem se esforçado para fazer com que o nível do vestibular se aproxime do que é ensinado no ensino médio. “O nosso intuito é aproximar o vestibular cada vez mais das orientações curriculares do ensino médio”, completa Betânia Leite.Outro ponto positivo pode ser visto no operacional do vestibular, neste ano dois candidatos foram desclassificados por estar portando celular durante as avaliações. E o número de faltosos foi de mais de dois mil candidatos (8,7%).O resultado da 1ª fase (Correção das questões objetivas) será divulgado em dez dias. E o resultado da 2ª fase (Correção das questões subjetivas) será divulgado na primeira semana de janeiro.