René revela que vai fazer poucas mudanças no time

O técnico René Simões revelou na manhã desta sexta que deve fazer uma ou duas substituições para o jogo contra o Resende. O treinador não falou em nomes, mas deu alguns indícios das possíveis trocas.

Durante o coletivo os titulares começaram de coletes vermelhos com a seguinte formação: Fernando Henrique, Wellington Monteiro, Luiz Alberto, Edcarlos e Leandro; Jailton, Fabinho, Diguinho e Conca; Leandro Amaral e Roger. Depois, Leandro Bonfim entrou no lugar de Diguinho, Tartá no de Leandro Amaral e Maicon no de Roger.

René já adiantou que Leandro Domingues não deve começar entre os titulares, mas a formação inicial do coletivo não rendeu o que ele esperava.

"Tentei colocar o time com Fabinho, Diguinho e Jailton, mas não achei que a movimentação foi boa. Ainda vou conversar com a comissão técnica para fechar a equipe que começa o jogo contra o Resende. O meio-campo é o setor crucial e estamos levando muitos contra-ataques, deixando a zaga desprotegida. Temos que ter equilíbrio o tempo todo e também tivemos poucos lançamentos, a prova é que nos dois últimos jogos não ficamos impedidos em nenhum lance", revelou o técnico, enfatizando a possibilidade de fazer alterações no meio-campo.

Fluminense x Resende - Campeonato Carioca

Data: 31/01/09 - sábado - horário: 18:15 h.

Local: Maracanã