Carnatal 2008: PM registra 92 ocorrências nos quatro dias de folia

A Polícia Militar registrou 92 ocorrências durante os quatro dias do Carnatal. O comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, informou que houve um acréscimo de cinco ocorrências quando comparado ao ano passado onde foram registradas 87.



De acordo com o oficial, a média foi de 23 ocorrências por dia de Carnatal. O coronel explicou que, mesmo com esse pequeno aumento, o evento foi considerado seguro pois não foram registrados homicídios nem lesões de natureza grave.



Araújo Silva disse que a maioria das ocorrências foram relacionados ao uso excessivo de bebidas alcóolicas durante a folia.



