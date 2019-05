Rodoviária de Natal ainda registra movimento fraco

Ana Paula Oliveira Na tarde desta segunda-feira (29), filas nos guichês das empresas de ônibus ainda eram pequenas.

“Estou indo para Campo Redondo. Preferi viajar hoje para evitar os tumultos de fim de ano”, disse o estudante Magno Silva de Lima, de 25 anos, durante espera na fila.Segundo o gerente de marketing da Jardinense, Bruno Costa, a empresa registrou no Natal um movimento significativo e a expectativa para os dias que antecedem o réveillon é boa.“Como o Natal é uma festa de família, as pessoas viajam mais. Já o réveillon é mais festa nas praias e com isso a tendência é diminuir”, explica, dizendo que mesmo assim o movimento é bom.Para o dia 31, de acordo com ele, a empresa colocará à disposição do usuário em torno de dez ônibus extras. “Estaremos colocando mais ônibus de acordo com a demanda”, afirmou.

Tarifa de embarque

A tarifa de embarque, cobrada pela nova administração da Rodoviária da Cidade da Esperança, ainda vem gerando polêmica. A taxa de embarque, cujos valores variam entre R$0,30 a R$3,08, vem sendo criticada pelos usuários e pelos próprios funcionários das empresas.A funcionária da empresa Alves, Natércia Dias, que possui um box na rodoviária, disse que neste ano o movimento está bem aquém em relção ao ano passado.“Acredito que essa taxa de embarque que vem sendo cobrada está afastando os usuários da rodoviária. Muita gente não aprova, inclusive, por falta de informação, acham que a empresa é quem cobra”.A taxa de embarque vem sendo cobrada desde o início de junho, logo após a Socicam, empresa vencedora da licitação, assumir o comando da rodoviária para administrar por 30 anos.