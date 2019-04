Dickson Nasser acredita que CMN terá 29 vereadores em 2009

Júlio Pinheiro Dickson acredita que apenas 21 votam na eleição para a Presidência.

Momentos antes da diplomação dos eleitos de Natal, Dickson Nasser disse que estava tranqüilo quanto à possibilidade de receber os novos parlamentares, mesmo sem que o palácio Padre Miguelinho, sede do Legislativo Municipal, ainda não reúna as condições adequadas para comportar mais oito vereadores.“Teremos que fazer uma pequena adequação, obras na estrutura do prédio, mas nada complicado. A única coisa que não faremos será tirar a Escola do Legislativo Miguel Arraes de lá”, disse o vereador.Apesar de acreditar na entrada dos novos oito vereadores, Dickson acredita que eles não votarão na eleição da Presidência da Casa. “Acho que eles não conseguirão entrar em janeiro”, disse.