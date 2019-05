Idema muda de nome e assegura aplicação de recursos em programas ambientais Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente garante que pelo menos 10% dos recursos arrecadados com licenciamento serão para programas ambientais.

O governador em exercício do Rio Grande do Norte, Iberê Ferreira de Souza, sancionou uma lei complementar que modifica o nome do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema). Pela lei número 380, assinada na sexta-feira (26), o órgão passa a ser denominado Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e mantém a sigla Idema.



Segundo o artigo 11 da lei complementar, uma lei ordinária vai instituir “a política estadual de mudanças climáticas, podendo dispor, entre outros, sobre princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos, inclusive financeiros e fiscais, certificações, neutralização e alienações de créditos de carbono”. Para isso, “fica assegurada a aplicação mínima de 10% dos recursos arrecadados com o licenciamento ambiental para a implantação dos programas a serem definidos pela lei, especialmente para aterros sanitários, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental”.



Ainda de acordo com o documento, serão priorizadas as bacias dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Assu para a implantação dos referidos programas ambientais.



A lei complementar determina ainda, no artigo 18, que “o Poder Público promoverá a instituição de Unidades Estaduais de Conservação da Natureza, integrantes do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC), visando à preservação e recuperação das áreas de reconhecido interesse ecológico, científico, histórico, cultural, arqueológico, arquitetônico, paisagístico ou turístico”.



O artigo 21 da mesma lei diz ainda que “o Poder Público Estadual poderá instituir Áreas de Interesse Especial que não se caracterizem como unidades de conservação, mas constituam espaços especialmente protegidos, em razão de seus atributos de valor ambiental, sócio-cultural, histórico ou turístico”.