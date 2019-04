Trio assalta e agride casal na zona Norte; homem é preso e adolescente apreendido Uma das vítimas tem problemas nos rins e levou um chute na barriga. Acusado detido foi baleado no braço quando tentava fugir.

Um homem foi preso e um adolescente apreendido após assaltarem – junto com outro comparsa – um casal no conjunto Amarante, próximo a um supermercado, na zona Norte de Natal.



Segundo informações de um agente da delegacia de plantão da zona Norte, o trio abordou o casal nas proximidades de um supermercado e, depois do assalto, ainda agrediram as vítimas. “Um deles rendeu o homem dando uma ‘gravata’ no pescoço dele enquanto outro tomou a força a bolsa da mulher”, contou.



O mais grave foi narrado pelo policial civil em seguida. “Depois de tomar a bolsa da mulher, um deles chutou a barriga dela. Tivemos a informação que ela tem problemas nos rins e se submete à hemodiálise”, disse.



Os três tentaram fugir do local, mas foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar que estava nas proximidades. “Os policiais pediram que eles parassem, mas só o adolescente atendeu, mas os outros dois correram e um deles foi baleado no braço direito”, informou.



O acusado baleado foi identificado como Railson Silvestre de Melo, 28. Ele foi socorrido ao hospital Santa Catarina para ser medicado e depois levado à delegacia junto com o adolescente apreendido. Já o homem que fugiu é conhecido por Valtércio, o “mutante”.



Reclamação

Enquanto repassava as informações, o agente de Polícia Civil, que pediu para preservar sua identidade, reclamou do atraso sofrido no trabalho por conta de uma ida ao Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep). "Quando este flagrante chegou aqui, tivemos que levar o adolescente às 4h ao Itep para que fosse submetido ao exame de corpo de delito. Uma equipe foi com ele lá e ao chegar esperou 30 minutos até a atendente dizer que o médico legista não estava no Itep. A funcionária tentou localizá-lo, mas não conseguiu", revelou. "Resultado: vamos ter que ir agora pela manhã tentar este exame e isso vai atrasar a conclusão do flagrante", completou o policial civil.