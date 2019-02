Tem potiguar na Bossa

Hianto Ramalho de Almeida Rodrigues começou sua carreira artística aos 19 anos,

A pesquisadora Leide Câmara está com um livro no prelo trazendo a obra completa do artista em homenagem aos 50 anos da Bossa Nova. O volume deve ser lançado até o final de janeiro de 2009 sob o selo da editora Acervo da Música Potiguar - AMP.Hianto Ramalho de Almeida Rodrigues começou sua carreira artística aos 19 anos, quando foi convidado para cantar em um programa de calouros na Rádio Educadora de Natal. Em 1952 foi para o Rio de Janeiro e logo teve a canção Meia Luz - feita em parceria com João Luiz -, gravada por João Gilberto e o grupo vocal Anjos do Inferno."Hianto teve suas músicas gravadas por grandes nomes. Tom Jobim arranjou várias canções dele para gravações de Orlando Silva, que era o 'papa' na época", diz o produtor cultural e pesquisador da MPB José Dias.Cauby Peixoto, Chico Anysio, Trio Irakitan, Dircinha Batista, Elizete Cardoso, Elza Soares, Miltinho, Raul de Barros, Jair Rodrigues, Anísio Silva, Dalva de Oliveira, Severino Araújo e Cyro Monteiro também gravaram músicas do cantor e compositor.O humorista e compositor Chico Anysio, em entrevista à Playboy no ano de 1987, declarou que Tom Jobim descobriu a batida da bossa nova com Hianto. "Tenho a grande honra de dizer que o primeiro arranjo do Tom foi em cima de uma música com letra minha, Conversa de Sofá (...) Acho que até foi aí que ele aprendeu a compor porque descobriu que a música, de Hianto de Almeida, tinha uma seqüência e foi em cima".Segundo Leide Câmara, os amigos bossa-novistas de Hianto o tratavam por "lorde". "Ele tinha uma característica marcante que era a forma de se vestir. Era muito elegante , educado e fino", conta.Hianto viveu entre 1923 e 1964. Morreu prematuramente de câncer nos ossos após um longo e inútil tratamento. Sequer chegou a ver a explosão que foi a bossa. "Pena que ele não viu a explosão da bossa nova, que fez a música brasileira ficar conhecida mundialmente", lamenta José Dias.Na opinião da pesquisadora Leide Câmara a ausência do nome de Almeida na grande mídia se deu principalmente por causa de sua morte precoce. "Ele voltou doente para Natal em 61, quando o movimento da bossa nova estava no auge", explica.