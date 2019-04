Federação de xadrez promove campeonato relâmpago O último evento de 2008 tem premiação de R$ 150 divididos entre os três primeiros colocados.

Fechando o calendário potiguar de 2008, a Federação Norte-rio-grandense de Xadrez promove nesse domingo (28) às 10h o Campeonato Potiguar Relâmpago. Disputam o título concorrentes das categorias absoluto, sub18, sub 16, 14, 12, 10 e 8. O evento será realizado na Academia da Polícia Militar na Av.Deodoro 869.



Serão premiados os três primeiros melhores posicionados. O 1º lugar leva R$ 70, o 2º colocado R$: 50 e o 3º colocado R$ 30,00. Serão distribuídos ainda troféu para o 1º, e medalhas para 2º e 3º, além de certificados para os melhores das categorias sub18, 16, 14, 12, 10 e 8.



De acordo com a organização, as partidas serão disputadas no sistema suíço em 11 rodadas com ritmo de jogo em cinco minutos nocaute. Todos os participantes deverão apresentar relógio e peças para a prática de xadrez em condições de uso.



As inscrições podem ser feitas na própria Academia da Polícia no período das 8h às 9h45. O valor para a categoria absoluto é de R$ 15 e sub 18, R$ 10.