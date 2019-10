Uma missão árdua pela frente

Fotos: Ana Paula Oliveira José Vanildo diz que o momento é de avaliar a crise existente.

Presidente da FNF não tem receio de sua gestão ficar atrelada à administração do ex-presidente.

A presidência veio logo após o presidente Alexandre Cavalcanti ter renunciado, alegando problemas de saúde. Nesta entrevista exclusiva para o portal Nominuto.com, José Vanildo, comenta sobre suas pretensões frente à entidade, defende os membros do Tribunal de Justiça Desportista do Estado e diz que não tem receio de sua gestão ficar atrelada à administração do ex-presidente.José Vanildo – Acho que é um momento importante porque a pessoa começa a avaliar com mais profundidade a crise existente e a possibilidade de melhorias para serem adotadas mais rapidamente.JV – O Tribunal é composto por representantes de instituições sérias como, a Ordem dos Advogados Brasileiros e por outros membros indicados por instituições como, sindicatos, clubes e a própria Federação, que exercem função sem nenhuma remuneração, apenas pelo desejo de auxiliar o desenvolvimento do futebol. Já fui presidente do Tribunal por quatromandatos e nunca observei essa situação. Mas, poderão existir algumas situações pontuais que devam ser combatidas no âmbito das discussões jurídicas, sem o movimento de paixão clubística ou pessoal.JV – Eu acho que a renúncia do presidente decorreu primeiramente em razão de sérios problemas cardiológicos. Vale ressaltar que desde sua posse, ele já vinha sofrendo com os problemas de saúde, fato que certamente concorreu para que ele se ausentasse de questõesadministrativas. No entanto, a todo tempo minha posição foi critica á algumas ações da Federação. Sem, contudo, isso se concretizar numa oposição, mas numa forma de demonstrar que poderia ser realizados atos na entidade.JV – Terei em torno de 20 meses à frente da Federação. Vou realizar uma reforma no organograma da Federação, extinguindo cargos e se possível reduzindo o número de funcionários na entidade. Pretendo também buscar junto ao Governo a cessão de um imóvel para o funcionamento da Federação, que atualmente não possui a menor condição física abrigar uma federação de esportes.JV – Acho que esse descontentamento existente reflete exatamente a ausência do presidente da Federação. Eu tenho certeza que isso decorria muito menos em razão de vontade pessoal e mais em decorrência das questões de saúde, que atravessava ele. O meu envolvimento era muito mais na parte técnica como, discutir regulamento, debater com os filiados. Estarei durante todo o meu fim de semana debruçado num balanço da FNF para avaliar as questões financeiras e a real situação contábil da entidade. Nesta segunda-feira (14) estarei numareunião interna com a diretoria e com os vice-presidentes e durante a semana irei marcar uma reunião com todos os filiados. Acredito que é fundamental que as conclusões tenham caráter público e participativo de toda a sociedade.