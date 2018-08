Semsur realiza cadastro para ambulantes no período do Carnatal Medida visa organizar os espaços e proteger os vendedores locais.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) começa, nesta segunda-feira (10), a cadastrar os vendedores ambulantes para o período do Carnatal.



Foram disponibilizadas 180 vagas para os vendedores. O cadastramento está sendo realizado no prédio da Semsur, na Rua Princesa Isabel, Nº 33, Ribeira. Os vendedores terão que levar apenas a cópia da carteira de identidade.



De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, os vendedores que não tiverem cadastrados terão seu material confiscado. “A fiscalização será mais exigente este ano, se o vendedor não tiver a licença da Semsur serão tomadas as medidas cabíveis”, explica.



Esta iniciativa também visa proteger os vendedores ambulantes do estado que sofrem com a concorrência de outros estados que costumam vir para o Carnatal.