OAB/RN anula seis questões da primeira fase do Exame de Ordem Decisão foi anunciada ontem à tarde e próxima prova será no dia 1º de março.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, divulgou ontem (13) as questões anuladas na primeira fase do Exame de Ordem 2008-3. Foram anuladas seis questões (25, 41, 42, 53, 77 e 95), por deliberação do Colégio Nacional de Presidentes de Comissões de Exame de Ordem.



O colegiado, com representantes de seccionais estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil de todo o país e também do Conselho Federal da OAB, está reunido neste fim de semana, na sede da OAB-MS, em Campo Grande. A prova foi realizada no dia 18 de janeiro deste ano, de forma unificada pela Cespe/UnB para todos os estados brasileiros, com exceção de Minas Gerais e São Paulo.



A segunda fase do exame, a prova subjetiva, será realizada em 1º de março. No Rio Grande do Norte, o exame teve 1.083 inscritos.



A relação dos aprovados na prova objetiva do Exame de Ordem 2008.3, após a interposição de recurso, bem como a convocação para a segunda fase da prova, serão divulgadas no site da OAB/RN (www.oab-rn.org.br), na data provável de 18 de fevereiro de 2009.



Aprovados comemoram a anulação das questões

O bacharel em Direito Sérgio Moura já estava iniciando os estudos para tentar novamente o Exame de Ordem quando recebeu a notícia das questões anuladas. “À medida que eu conferia as questões meu coração disparava. Nem acreditei quando vi que havia conseguido a aprovação com essas questões anuladas. Foi um grande alívio e uma forte emoção”, destaca Sérgio que agora começará a se preparar para a segunda fase do concurso, que ocorrerá no início de março.



Outro que foi beneficiado com a anulação das questões, Pedro Arthur Medeiros, tinha feito a prova pela primeira vez. “Eu acertei 44 questões e com as seis questões anuladas consegui passar para a próxima fase”, comemora.