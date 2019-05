Neste verão, escolha a roupa certa e tome cuidado com o sol

Fotos: Vlademir Alexandre

Não é à toa que as modas de verão têm sempre cores claras e tons alegres. O melhor é vestir roupas claras e soltas, além de leves, uma vez que cores escuras absorvem mais calor. É bom também utilizar tecidos feitos em 100% algodão.As blusas em estilo túnica, retrô, com babados e manguinhas românticas, vestidos evasês e balonês estarão em alta na próxima estação. Quem não gosta de investir em peças específicas da estação, que inevitavelmente sairão da moda, pode optar por vestidos de uma só cor que possam ganhar 'caras' diferentes com acessórios.Cintos, lenços no pescoço ou amarrados na bolsa, colares longos e clássicos de volta dupla com pérolas ou contas de madeira e tiaras coloridas e de couro. As big bag's (bolsas grandes) continuam em alta, mas quem toma conta das ruas, principalmente à noite são as carteiras.Para os homens, tons neutros, azuis e amarronzados claros como cáqui e bege proporcionam praticidade e elegância. Quem é mais informal poderá usar estampas fortes e coloridas, principalmente os florais da moda praia. O xadrez caminhou do inverno para o verão, em versões mais delicadas. Entre os clássicos, os tecidos leves, com pequenos detalhes e o branco ganham espaço no guarda-roupa dos homens.Não. O Rio Grande do Norte é o único Estado que não tem nenhuma praia poluída. O que há é um ponto poluído, localizado em Mãe Luíza.Em geral alimentos com baixa caloria. Carnes magras, frutas suculentas como a manga e o abacaxi, saladas com couve e rúcula (que protege o fígado contra o álcool) e água de coco, preferencialmente direto do coco.Frituras, enlatados e carnes gordurosas em geral devem ser evitadas. A ingestão de sal, principalmente no verão, também deve ser controlada para evitar retenção de líquidos e um conseqüente inchaço no corpo.As pessoas devem ficar expostas ao sol por menos tempo durante os primeiros dias de verão para que a pele possa criar seu protetor natural, a melanina. Usar sempre filtro solar (espalhar uma camada por todo o corpo de maneira uniforme meia hora antes da exposição e reaplicar a cada duas horas).Durante a manhã, até as 10h, e à tarde depois das 15h, sempre com protetor solar.Os óleos bronzeadores aumentam a absorção dos raios ultravioleta e por isso não devem ser utilizados.Além de não se expor excessivamente ao sol, evitando queimaduras, a ingestão de saladas à base de cenoura, beterraba e folhas escuras, como espinafre, rúcula, brócolis, agrião e couve podem garantir um bronze saudável. Esses alimentos são ricos em betacaroteno - substância catalisadora da vitamina A e estimuladora da produção de melanina - responsável pela pigmentação da pele. Recomenda-se comer regularmente esses alimentos de 15 dias a um mês antes da exposição ao sol.Depois de estabelecido o quadro de insolação (ou intermação) é muito importante tomar muito líquido durante todo o dia. Se estiver com queimaduras mais graves, alternar os líquidos com soro, que pode ser caseiro. Banhos frios e uso de roupas leves e claras. O uso de hidratantes para o corpo é essencial.As crianças possuem a pele mais sensível e a atenção deve ser redobrada. Os horários devem ser seguidos com mais rigor. Outra cautela que se deve ter é com relação aos acidentes causados por animais marinhos. Nas praias potiguares, são comuns as queimaduras por caravelas.As bolhas das brotoejas são causadas pelo suor. Na época de muito calor, deve-se evitar o uso de muitas roupas em crianças, principalmente nas mais gordas. Se houver propensão à brotoeja devem ser evitadas atividades que façam suar. É preciso manter o ambiente o mais fresco e arejado possível. Sempre que possível, faça com que as roupas sejam de fibra natural. Depois do banho, seque a pele com tapinhas suaves e não com esfregões vigorosos. Não aplique qualquer loção ou pomada perfumada na pele.As doenças mais freqüentes no verão são aquelas que levam a perda de líquidos e a desidratação. No entanto, outras doenças também são muito comuns. Durante o verão, aumenta a proliferação de germes e os alimentos se estragam com mais facilidade. Assim, aumenta também o número de infecções bacterianas do intestino causadas por água e alimentos contaminados. Os casos de conjuntivite viral, intoxicação alimentar, gastrites e inflamações do esôfago causadas pelo consumo abusivo de álcool aumentam durante essa época do ano.Para regular a temperatura do corpo, o organismo perde mais água no suor e, com ela, magnésio, sódio, potássio e outros sais minerais. A ingestão de líquidos previne a desidratação que, em alguns casos, pode ser fatal. O primeiro e mais freqüente sintoma é a sede, mas também surgem dor de cabeça, fadiga, mal-estar, boca e mucosas secas, olhos ressecados, sonolência, dores musculares, calafrios e febre. O recomendável é beber água e outros líquidos não adocicados em pouca quantidade a cada meia hora. Frutas frescas também hidratam o organismo.O mais importante é usar óculos escuros de boa qualidade que protejam contra a radiação ultravioleta. Mas não é só o sol que causa danos à visão durante essa época do ano. O sal do mar e o cloro das piscinas podem causar coceira e ardência nos olhos. Uma boa alternativa para amenizar os efeitos dessas substâncias é usar lágrimas artificiais. Compressas com água filtrada gelada ou com soro fisiológico sem conservante também promovem o alívio dos sintomas.Sim. Existe uma lei municipal que proíbe a permanência de cães e outros animais nas praias. Além disso, se o animal entrar em contato com a água do mar pode ter infecções intestinais. É preciso ter cuidado também com alimentos gordurosos. Muitas vezes os donos dão algumas sobras de churrascos e queijos gordos, que também atingem o sistema digestivo. Em cães com pêlos mais longos, deve-se fazer a poda higiênica a fim de diminuir o calor, além de aumentar a freqüência dos banhos e oferecer bastante água para beberem.Medidas como deixar luzes acesas e cancelar assinaturas de jornais, para que os exemplares não fiquem acumulados à porta da casa e deixar um contato com algum vizinho podem fazer toda a diferença. Se for possível, a contratação de uma empresa de segurança autorizada pela Polícia Federal.Se não houver nenhum salva-vidas presente, há que se tentar tirar a vítima da água utilizando uma corda, bóia, remo ou um pedaço de madeira. Entrar na água, só em último caso. É importante tentar acalmar a vítima e evitar que ela agarre quem está socorrendo. Se a vítima estiver inconsciente, ainda dentro da água, pode ser iniciada a respiração boca-a-boca; Para retirar o afogado da água, o tronco deve ficar mais alto do que a cabeça. Fora da água, a pessoa deve ficar deitada de lado, com a cabeça mais baixa que o corpo. Se a vítima apresentar ausência de pulso e pupilas dilatadas, é hora de começar uma massagem cardíaca para estimular a circulação massageando com força os braços e as pernas da vítima. O procedimento deve terminar com a vítima seca e aquecida.