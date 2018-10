São Paulo bate Vasco e fica a uma vitória do hexa Se a decisão for adiada, na última rodada o São Paulo pega o Goiás, enquanto o Grêmio encara o Atlético-MG.

Uma vitória. É o que falta para o São Paulo comemorar o hexacampeonato brasileiro. Em um domingo perfeito, o time de Muricy Ramalho encarou a pressão de São Januário, bateu o desesperado Vasco por 2 a 1 e ainda contou com um tropeço do Grêmio para se aproximar do seu sexto título brasileiro, o terceiro consecutivo. A vaga na Libertadores já está garantida.



Com gols de Jorge Wagner e Hugo, o São Paulo fez sua parte e ainda deu sorte com o resultado do Grêmio, seu maior concorrente. A duas rodadas do fim, a equipe paulista lidera com 71 pontos e amplia para cinco pontos a vantagem para o Grêmio, que perdeu por 4 a 2 para o Vitória.



Assim, basta ao time tricolor ganhar do Fluminense às 17h do próximo domingo, no Morumbi, para festejar mais um troféu nacional, sem depender de ninguém. Mas até um empate basta ao São Paulo caso o Grêmio não passe pelo Ipatinga, em Minas, no mesmo horário. Se a decisão for adiada, na última rodada o São Paulo pega o Goiás, enquanto o Grêmio encara o Atlético-MG.





VASCO

Rafael; Eduardo Luiz, Jorge Luiz e Odvan; Wagner Diniz, Jonílson, Mateus (Alan Kardec), Madson, Alex Teixeira (Pedrinho) e Edu (Edmundo); Leandro Amaral

Técnico: Renato Gaúcho



SÃO PAULO

Rogério Ceni; Anderson, André Dias e Miranda; Joilson (Jancarlos), Jean, Hernanes, Hugo (Richarlyson) e Jorge Wagner; Borges e Dagoberto (Éder Luís)

Técnico: Muricy Ramalho



Local: estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Leonardo Gaciba (Fifa-RS)

Auxiliares: Milton Otaviano dos Santos (Fifa-RN) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA)



Com informações do UOL Esporte