Para capitão do Bope, falta de visibilidade em avenida provocou acidente com artista plástico Segundo Manoel Kennedy, a av. João Medeiros Filho tem problemas estruturais que favoreciam o acidente que vitimou Diniz Grilo.

O capitão Manoel Kennedy, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), afirmou que as condições da av. João Medeiros Filho, local onde ocorreu o acidente entre uma viatura do Batalhão e o carro do artista plástico Diniz Grilo na segunda-feira (10), favoreceram a tragédia.



De acordo com o capitão, a avenida João Medeiros Filho, também conhecida como Estrada da Redinha, tem um problema de visibilidade em ambos os sentidos por se tratar de uma ladeira. Outro ponto citado por ele é de que foram retiradas as pedras do acostamento para facilitar a manobra dos carros naquele ponto.



“O maior problema hoje se encontra na arborização dos canteiros onde podemos perceber a presença da planta Oleandro, conhecida popularmente por espirradeira. Estas plantas crescem retirando a visibilidade dos motoristas provocando os acidentes”, explica.



Dos três oficiais que se envolveram no acidente, apenas um teve escoriações leves e todos já se retornaram ao serviço.