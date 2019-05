Airton de Carvalho: ele respira esporte

Artur Dantas Airton revelou que praticou futebol, basquete e vôlei no colégio Marista.

Como a maioria dos garotos, Airton de Carvalho, 65, começou ainda criança a jogar “pelada” no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, cidade natal. Sem ligação com clubes ou times, ele explicou que sempre jogou de forma amadora sem pretensão de se tornar profissional.



Estudante do colégio Marista, praticou futebol, basquete e vôlei. Lembrou que era colega de Flávio Azevedo, atual presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, e, na época de colégio, praticante de atletismo.



Aos 26 anos, em 1973, Airton passou a morar em Natal por ocasião do trabalho como representante da empresa produtora de aguardente Pitú. A partir daí, passou a divulgar a marca pelo patrocínio em vários eventos esportivos no estado, em especial a vaquejada, esporte popular no interior.



Como jogador de futebol amador, participava de peladas tradicionais em Natal, como a do América, realizada todo sábado. Os jogos eram organizados por Vicente Canuto e Zé Maria, no antigo campo de treinamento do América, situado na Av. Eng. Roberto Freire. Os jogos contavam com a participação do médico do alvirrubro Maeterlinck Rêgo e o treinador do clube na época, Leônidas.



Outras peladas que ganharam espaço foram a da Pitú. Airton explicou que a pelada foi assim batizada porque a empresa cedia as camisas aos jogadores. Ele lembrou outros jogos que reuniam a “nata” do ex-atletas na época.



A pelada de Ozenildo reunia craques como Danilo Menezes, Maranhão, Moraes, Soares e Marinho Chagas. Outros nomes que completavam o time eram Alberi, Aloísio Reinaldo e o goleiro Hélio Show.



“Quando os jogadores entravam de férias, vinham jogar nessas peladas. Outros atletas que participavam eram Jaime Paiva, Oziel e Marrom”, destacou. Além das partidas, outros jogos tradicionais ocorriam entre os peladeiros do Jiqui, no Jiqui Country Club.



Airton falou que foi diretor de esporte do clube durante a presidência de Batista Coringa da Silva, Kerginaldo Trigueiro, Prudêncio Sobrinho e Felipe Leite de Souza Durante esse período, participava de constantes jogos às terças e quintas-feiras à noite.



Apesar de não participar no esporte como profissional, Airton revelou que tem muita intimidade com a bola. “Em determinado momento, eu jogava bola quase todo dia e, por determinações médicas, tive que reduzir a freqüência. Eu chamo a bola por ‘tu’, tenho intimidade com ela. Não sou como alguns que se arrepiam quando vêem uma bola”, brincou.



Além da presença constante no futebol de campo, Airton disse que o forte da empresa são os patrocínios às festa de vaquejada. As mais conhecidas são as do parque São José, Betinho Pessoa, Marcelo Barbalho, Santo Antônio, Tangará, Baraúnas, Currais Novos, Caicó e Montanhas.



Outra grande presença foi no futsal, no Peladão do Tabalhador, realizado durante oito anos. No auge do evento, 162 times chegaram a ser inscritos para a disputa.



Uma atividade que entrou com forte parceria junto com o Governo do Estado foi a Caminhada e Corrida Natalina, evento que surgiu em comemoração aos 400 anos da cidade. Em 2008, será realizada a 10ª edição da prova. Em 1998, ano de estréia, cerca de 9 mil pessoas foram inscritas.



Porém, a história de Airton não se prende só ao esporte. Apaixonado por carnaval, exerceu durante oito anos o cargo de diretor do famoso e tradicional bloco de carnaval Galo da Madrugada, de Recife. No Rio Grande do Norte, fundou na praia de Genipabu o bloco Galinho de Genipabu. “Dirigi o galo na época em que ele não era tão grande. Hoje, são quase dois milhões de pessoas na rua”, disse.



Seguindo no ritmo das festas, ele falou que em Natal, a empresa também patrocina o Carnatal.



Uma particularidade é que, por duas oportunidades, foi indicado a receber o título de cidadão norte-rio-grandense, mas negou. “Moro aqui desde 73. Minha mulher é daqui, meus filhos também. Eu já me considero potiguar de coração”, ressaltou.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - edição 40 - de 24 a 30 de dezembro