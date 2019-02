Homem é preso acusado de praticar atos libidinosos com crianças de seis anos Acusado negou que tenha exibido sua genitália para as meninas. Entretanto, testemunha e vítimas confirmaram o fato.

O auxiliar de serviços gerais Francisco Luis da Silva, de 60 anos, foi preso em flagrante no início da noite desta quinta-feira (11) acusado de praticar atos libidinosos com duas meninas de seis anos. O crime aconteceu em um campo de futebol, no conjunto Soledade II, zona Norte de Natal.



De acordo com o policial militar que conduziu o acusado até a delegacia, por volta das 18h, ele foi acionado para uma ocorrência no campo de futebol conhecido como “Formigão”. Ele declarou que ao chegar lá tomou conhecimento através de populares que um homem havia praticado atos libidinosos com duas meninas no local e depois se evadido.



O policial foi até a casa dos pais das duas crianças e eles confirmaram o ocorrido. Com isso, a polícia saiu em diligência e, com ajuda de uma testemunha, conseguiu identificar Francisco Luis bebendo em um bar. Após abordagem, o suspeito confirmou o crime.



Em depoimento na delegacia de Plantão da zona Norte, o acusado negou que tenha exibido sua genitália para as meninas e que tenha introduzido o dedo nos órgãos genitais das crianças. No entanto, o crime foi confirmado por uma testemunha e pelas duas vítimas.



Um jovem que passava pelo local contou à polícia que viu Francisco exibindo o pênis para as duas meninas, bem como bolinando em suas genitálias. A mesma versão foi contada pelas crianças. Com isso, o acusado foi autuado em flagrante.



Fonte: Assessoria de imprensa Degepol