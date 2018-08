Assaltante é morto em troca de tiros com PMs e população joga ovo na polícia Alguns moradores de Brasília Teimosa não gostaram da morte do criminoso e se revoltaram com os policiais.

Tiago Silva da Costa, de 18 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (6) durante uma tentativa de assalto, em Brasília Teimosa, zona Leste de Natal. De acordo com a polícia, o acusado teria assaltado um grupo de turistas e ao ser perseguido por policiais invadiu uma residência na rua São Francisco, onde foi alvejado durante uma troca de tiros.



Segundo informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), por volta das 10h, o homem assaltou os turistas. Imediatamente, a polícia foi acionada e iniciou uma perseguição. O assaltante invadiu uma casa e atirou contra os policiais. Na troca de tiros, ele foi atingido e acabou morrendo.



O curioso é que alguns populares se revoltaram com a morte do criminoso e se rebelaram contra os policiais militares. Alguns moradores da região chegaram a atirar ovos contra a viatura que esteve presente à rua São Francisco.



Neste momento, os policiais militares que participaram da ação e os turistas vítimas do assalto, estão na Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur). O corpo do homem morto no confronto com a polícia foi levado ao Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) e aguarda a presença de algum familiar para liberação.