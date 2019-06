Peninha confirma possibilidade de contratatar atacante Rinaldo

Ana Paula Oliveira Peninha: "Rinaldo pode ser anunciado ainda nesta noite".

Dos três jogadores, apenas Rinaldo tem grandes chances de ser o mais novo integrante do plantel rubro e deve ser anunciado ainda na noite desta segunda-feira (5) como o mais novo reforço do clube. É o que garante o diretor de futebol do América, Marcos Pires, o Peninha.Apesar da grande possibilidade de acordo com o jogador, ele garante que o clube não dispõe de verba suficiente para assinar com novos atletas. A contratação seria custeada por um grupo de quatro empresários, assim como aconteceu com Cleisson, jogador que será apresentado ao América nesta terça-feira (6).Mesmo com grandes chances de contratação, Peninha explicou que o nome faz parte da uma lista de possíveis acertos do rubro para 2009. “Além de Rinaldo, temos duas contratações em vista e devemos anunciar aos empresários que ajudam o América até a terça-feira”, divulgou.Sobre um novo acerto com o atacante Max, Peninha explicou que não há possibilidades que o atleta volte a vestir a camisa do América. Em entrevista a Rádio Globo ele disse que fase do jogador no clube já passou. Uma das justificativas para que o jogador permaneça afastado do clube é o salário. Max que tem os direitos federativos vinculados ao Palmeiras recebe um salário de R$ 30 mil, incompatível com a nova realidade do time.O zagueiro Onildo, jogador que chegou ao América há quase um mês, foi entregue ao Departamento Médico nesta segunda-feira (5). O atleta sofreu um deslocamento no ombro e será submetido a uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão.