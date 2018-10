Oscarina era o esteio dele e o porto seguro de todos nós, declara Carlos Torres Filho de Manoel Torres fala em nome do pai que, muito abalado, acaba de chegar ao velório de Oscarina.

O ex-prefeito de Caicó, Manoel Torres, acaba de chegar ao velório da ex-mulher, Oscarina Torres, que ocorre na Loja Maçônica Regeneração de Caicó.



Durante os 63 anos em que foram casados, Oscarina participou ativamente da vida política do marido e trabalhou na Secretaria de Ação Social diversas vezes.



“Era o esteio dele e o porto seguro de todos nós”, declarou Carlos Torres, conhecido como Galileu, filho do casal e segundo suplente do senador Garibaldi Alves.



Oscarina morreu aos 83 anos, na noite de ontem (21), vítima de um câncer no pâncreas. O sepultamento está marcado para 17h em Caicó.