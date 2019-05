Peixoto diz que situação de Ceará-Mirim é delicada e que primeiro ano será complicado

O novo prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto (PR), diz que situação da Prefeitura é bastante complicada e que o primeiro ano de gestão terá como prioridade restabelecer serviços básicos, como saúde e coleta de lixo, além de negociar os débitos com energia e água.De acordo com o prefeito, entre os prédios públicos da Prefeitura, apenas a energia da sede está estabelecida. O mercado público, bem como o Saae e secretarias estão sem luz. “Está tudo muito complicado, como já esperávamos. Teremos muito trabalho”, disse Peixoto.Outro problema diz respeito ao abastecimento de água da cidade. Também devido à falta de pagamento, toda a cidade está sem água, inclusive as praias de Muriú e Jacumã. “E nessa época de veraneio é que o problema fica mais complicado. Temos que resolver isso com urgência”, disse.A coleta de lixo, que era realizada de forma terceirizada, também está suspensa devido à falta de pagamento das empresas e carroceiros. “Vamos fazer a coleta funcionar para tirar todo esse lixo das ruas”, informou Peixoto.Já não bastasse os problemas de endividamento do município, o novo prefeito também não terá como conseguir um aporte financeiro com a venda da gestão das contas bancárias do município. A administração da ex-prefeita Edinólia Melo (PSDB), esposa do ex-senador Geraldo Melo (PSDB), negociou as contas com o Banco do Brasil no último ano de mandato.“Como já disse, teremos um ano de muito trabalho e de dificuldades, mas vamos enfrentar o desafio e melhorar a nossa cidade”, prometeu o novo gestor.

Câmara

Sobre a eleição para a Presidência da Câmara Municipal de Ceará-Mirim, Peixoto vibrou com a eleição do vereador Roberto Lima (PR), elogiando a postura dos vereadores.“Eles deram um sinal de maturidade e, pela primeira vez na história, o presidente da Câmara de Ceará-Mirim foi levado ao cargo por consenso”, declarou.