Raniere Barbosa diz que Micarla está com ânsia de querer acertar

Vlademir Alexandre Raniere Barbosa: "não concordo em querer bater na administração anterior"

“Eu acredito que os gestores devem sempre olhar para frente, buscando alcançar suas metas”, opina. Raniere chama a atenção para algumas das propostas de Micarla de Sousa e que segundo ele estão apenas com nomes diferentes, “mas já existiam na gestão de Carlos Eduardo”, e exemplificou: “ela [Micarla] anunciou a criação da Caravana da Saúde pelas escolas. É o mesmo programa que fiz quando fui secretário de desenvolvimento só que se chamava Expresso da Saúde. Além disso, a questão da distribuição de fardamento escolar, Carlos Eduardo foi o primeiro prefeito a fazer isso”.Quanto a pretensão da prefeita em investir em um ano 75% do que a gestão anterior cumpriu em quatro, Raniere ressaltou que para isso será preciso R$ 150 milhões em emendas federais e pondera: “não é assim, não. Ela vai sentir isso daqui a um ano. Quero ver em dezembro ela contabilizar quantas emendas foram colocadas, aprovadas e liberadas”, lembrando a dificuldade que enfrenta a maioria dos gestores para conseguir os recursos. “Em dezembro eu vou cobrar isso dela”, alertou.Raniere antecipou que nesta quarta-feira (4) fará um pronunciamento na CMN sobre a mensagem de Micarla, e diz que fará questão de ressaltar a “ânsia de querer acertar da prefeita”. O vereador frisa que a mensagem não deixou de ser positiva, “ela está muito motivada. Mas eu só discordo quando quer bater no ex-prefeito, pois acho que para o eleitor isso caracteriza um ranço, não vale a pena”.