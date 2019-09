TCU exclui procuradores do Incra de processo sobre desapropriações no RN Órgão considerou que, como procuradores federais no Incra, eles não tinham competência técnica para questionar irregularidades referentes a avaliações de imóveis rurais.

O Tribunal de Contas da União excluiu cinco procuradores do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – Ana Celeste dos Santos Gomes, Anna Suely Borja Jales Pinheiro, Francisco das Chagas Gonçalves de Almeida, Viviane Mourão Dutervil e Maria do Socorro Medeiros – de processo para apurar supostas irregularidades em desapropriação de imóveis no Rio Grande do Norte.



O TCU considerou que, como procuradores federais em exercício no Incra, eles não tinham competência técnica para questionar irregularidades referentes a avaliações de imóveis rurais, atividades exercidas específica e exclusivamente por engenheiros agrônomos, razão pela qual não poderiam ser responsabilizados pelas irregularidades apuradas nos autos do citado processo.



O TCU fez tomada de contas especial para apurar irregularidades no processo de desapropriação dos imóveis, superavaliação de coberturas vegetais e ato de gestão antieconômica nas superintendências do Incra. Foram analisados dez processos de desapropriação de imóveis, formalizados entre 1996 e 2000, em João Câmara, com uma área total de 13.041 hectares, para assentamento de 450 famílias.



As despesas com desapropriações superaram o montante de R$ 3,8 milhões. A auditoria do tribunal constatou que houve superavaliação de benfeitorias na desapropriação de fazendas.



Realizadas as audiências para esclarecimento dos fatos, o tribunal julgou irregulares as contas de 13 funcionários do órgão. Eles foram condenados a devolver, solidariamente, o montante de R$ 163 mil, mais pagamento multas que variam de R$ 1 mil a R$ 10,5 mil, com prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovar o recolhimento das dívidas perante o TCU. A cobrança judicial já foi autorizada, mas cabe recurso da decisão.



O TCU recomendou também ao Incra que crie banco de dados com preços referenciais de benfeitorias mais comuns, semelhante ao Sistema de Registro de Preços, e inclua em manual próprio determinação para que os peritos, em processos administrativos de desapropriação, consultem formalmente os órgãos oficiais, cartórios e particulares confrontante, sobre a titularidade de cercas externas e limites de faixas de domínios.



* Fonte: TCU.