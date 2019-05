PF exonera diretor executivo que estava afastado e sob investigação interna Segundo a assessoria de imprensa da PF, a direção entendia que, pela sua importância estratégica, o posto não poderia continuar vago.

O delegado Romero Menezes, que ocupava o segundo posto na hierarquia da Polícia Federal, o de diretor executivo, até ser preso pela própria PF em setembro deste ano e afastar-se do cargo, foi exonerado hoje por razões administrativas. Segundo a assessoria de imprensa da PF, a direção entendia que, pela sua importância estratégica, o posto não poderia continuar vago.



Menezes é investigado pelos crimes de advocacia administrativa (uso pelo servidor de sua condição para obter vantagens em proveito próprio ou de terceiros), formação de quadrilha e tráfico de influência em favor de funcionários do grupo EBX, de propriedade do empresário Eike Batista. Os supostos desvios de conduta foram apontados em ações conjuntas do Ministério Público Federal e da Superintendência Regional da PF do Amapá, nos desdobramentos da Operação Toque de Midas.



A Corregedoria-Geral da PF também abriu procedimento para apurar a conduta do ex- diretor executivo, mas não há previsão para a conclusão dos trabalhos. Em setembro, Romero Menezes foi solto por determinação judicial horas depois de ser preso.