Líderes partidários se reúnem para decidir pauta

Gabriela Duarte Robinson Faria convoca reunião com líderes partidários.

A reunião será antes da sessão ordinária desta quarta-feira (10), no gabinete do presidente da Casa, Robinson Faria que convocou os parlamentares para debaterem a pauta, durante a sessão de ontem.Há uma grande dúvida quanto ao veto do Governo a proposta de reajuste salarial e criação de cargos no Ministério Público do Estado. Representantes dos servidores estiveram reunidos com Robinson na semana passada, que não descartou a possibilidade do veto ser votado ainda este ano.Certamente a reunião realizada hoje pela manhã com a governadora, Wilma de Faria, na Residência Oficial deve influenciar na escolha das matérias que entrarão na pauta.As sessões na Assembléia Legislativa do RN começam às 16h.