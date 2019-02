MP pede explicações sobre possíveis irregularidades no concurso da saúde Cerca de 10 reclamações já chegaram ao órgão. Candidatos que estariam fora do concurso constam na lista dos aprovados.

O promotor Hildo Rodrigues enviou um pedido de explicações ao presidente da Comissão Especial do concurso, Carlos Dantas da Silva sobre possíveis irregularidades no certame para cargos na Secretaria de Saúde Publica do Rio Grande do Norte, realizado no dia 12 de outubro.



Segundo o representante do Ministério Público, cerca de 10 reclamações já teriam chegado ao órgão, entre elas, pessoas que pediram o valor pago na inscrição de volta (estariam automaticamente fora do processo seletivo) e surgiram na lista dos aprovados.



Hildo Rodrigues aguardará até a próxima semana uma resposta da Comissão Organizadora. Sobre uma nova anulação do concurso, o promotor diz que prefere não se antecipar aos fatos, visto que não avaliou a reposta dos organizadores.



A lista com candidatos que pediram a restituição foi divulgada dia 17 de outubro. Alguns também estavam na lista de aprovados apresentada no dia 7 de novembro.



No dia 23 de outubro, a empresa realizadora do concurso (Consulplan) divulgou uma nota esclarecendo, que os candidatos restituídos , realizaram a prova, mas essas não seriam consideradas pela comissão organizadora.