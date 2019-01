ABC: quatro jogadores rescindem contrato

Agora é oficial. A diretoria alvinegra anunciou na tarde de ontem (5) que quatro jogadores que fizeram parte do plantel ABCdista nesta temporada conversaram com o presidente do clube, Judas Tadeu, e acertaram a rescisão contratual com o Mais Querido. São eles: os laterais Piauí e Luisinho Netto, o meia Leandro Sena e o atacante Warley.O encerramento do contrato destes atletas já era de conhecimento de alguns, mas só na tarde de quinta-feira (5), quando foram assinados os últimos documentos por parte dos jogadores, que a saída deles do Mais Querido foi concretizada. A negociação se deu de forma amigável e a decisão agradou a ambas as partes.Todos os atletas chegaram ao alvinegro com o Campeonato Brasileiro da Série B em andamento, e participaram da campanha que colocou o ABC na 13ª colocação na tabela de classificação, posição que garantiu a permanência do Mais Querido na segunda divisão do Brasileirão em 2009.Fonte: www.abcfc.com.br