Pluft, o Fantasminha de volta ao Teatro Alberto Maranhão

A Companhia Manacá de Teatro traz ao palco do Teatro Alberto Maranhão a remontagem da peça Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado.A montagem será neste domingo (23), no Teatro Alberto Maranhão, às 17h.Pluft conta a história de um fantasma criança que tem medo de crescer e de gente. Na peça, Maria Clara Machado valorizou a amizade e transformou a história num sucesso do teatro infantil, com centenas de montagens, muitas delas no exterior.A última montagem do espetáculo em Natal foi em 1996 com praticamente os mesmos atores da nova montagem da Cia. Manacá, que tem direção de Costa Filho e a produção executiva de Amaury Júnior.Os atores e os artistas que assinam a ficha técnica já trabalham juntos há alguns anos e formam uma equipe afinada.A peça conta a história do rapto da Menina Maribel pelo cruel e ridículo Pirata Perna-de-Pau. O vilão esconde a menina no sótão de uma velha casa abandonada, onde vive uma família de fantasmas: a Mãe, que faz deliciosos pastéis de vento e conversa ao telefone com Prima Bolha; o fantasminha Pluft, que nunca viu gente; Tio Gerúndio, que passa o dia inteiro dormindo dentro de um baú; e Chisto, o primo aviador que surge apenas no final para fazer um salvamento espetacular da menina.A trama se concentra na procura do tesouro do avô da menina, o Capitão Bonança, que morreu no mar deixando lá no fundo a sua herança.

Pluft, O Fantasminha

Horário:

17h, no Teatro Alberto Maranhão

Ingressos:

R$ 8 (estudante) e R$ 16 (inteira)

Venda:

Livraria Siciliano (Midway Mall e Natal Shopping)