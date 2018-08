Homem rouba arma de guarda municipal em Mãe Luiza

Thyago Macedo Assalto aconteceu por volta das 11h.

Em seguida, ele pediu a arma do guarda municipal e fugiu correndo. Neste momento, policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), da Companhia de Policiamento Ambiental e da própria Guarda Municipal fazem diligências em Mãe Luiza na tentativa de localizar o acusado.Após o assalto, o guarda municipal esteve no 4º Distrito Policial, naquele bairro, e teria identificado o assaltante através de um banco de imagem da delegacia.